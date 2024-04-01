«Еще одно такое заявление – будет штурм Парижа». Захарова высмеяла попытку Франции унизить российских атлетов

Сегодня 3K прочитали Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «пригрозила» главе Парижа Анн Ильдаго «штурмом» мэрии после ее слов, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» на летний Олимпийских играх.
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