Сибирские морозы сохранятся в Москве до конца новогодних праздников

Аномально холодная погода, характерная для Таймыра и Ямала, сохранится в Москве до конца новогодних праздников; самая холодная ночь с 30-градусным морозом ожидается 4 января, рекордов температуры при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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