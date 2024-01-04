Сибирские морозы сохранятся в Москве до конца новогодних праздников

Аномально холодная погода, характерная для Таймыра и Ямала, сохранится в Москве до конца новогодних праздников; самая холодная ночь с 30-градусным морозом ожидается 4 января, рекордов температуры при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.