Дума Ставрополья предложила улучшить закон в области семеноводства

Инициатива по улучшению законодательства в области семеноводства была направлена Министру сельского хозяйства России Оксане Лут от Думы Ставропольского края, 26 июня сообщила пресс-служба парламента региона.
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