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В Роспотребнадзоре напомнили о сроках годности салатов

В Роспотребнадзоре напомнили о сроках годности салатов

Одними из главных блюд в длинные новогодние праздники являются различные салаты. Но нужно помнить, что любой салат при неправильном хранении и нарушении сроков годности стать причиной тяжёлого пищевого отравления, сообщили в Роспотребнадзоре.

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