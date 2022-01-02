В Роспотребнадзоре напомнили о сроках годности салатов

Одними из главных блюд в длинные новогодние праздники являются различные салаты. Но нужно помнить, что любой салат при неправильном хранении и нарушении сроков годности стать причиной тяжёлого пищевого отравления, сообщили в Роспотребнадзоре.
Одними из главных блюд в длинные новогодние праздники являются различные салаты. Но нужно помнить, что любой салат при неправильном хранении и нарушении сроков годности стать причиной тяжёлого пищевого отравления, сообщили в Роспотребнадзоре.
Свежие комментарии