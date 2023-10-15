В Приморье полиция нашла заблудившуюся 7-летнюю девочку

В Приморском крае полицейские сумели найти потерявшуюся в ночном лесу 7-летнюю девочку.В пресс-службе УМВД региона сообщили, что к ним обратилась 35-летняя женщина из ЗАТО Фокина, которая сообщила о пропаже дочери.