Шестеро татарстанцев предстанут перед судом за вымогательство денег, грабеж и угон авто

Шестеро жителей Татарстана предстанут перед судом за вымогательство денег, грабеж и угон авто. Выяснилось, что прошлом году молодые люди, являющиеся двоюродными братьями, четверо из которых на тот момент были несовершеннолетними, совершили три вымогательства, грабеж, мошенничество и угон автомобиля.