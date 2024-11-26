Модный сапфировый маникюр: 5 зимних нейл-идей в драгоценном оттенке синего Алёна Юрьева С наступлением зимы приходит время для холодных, но в то же время утонченных оттенков, и среди них на пьедестале — насыщенный сапфировый синий.
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