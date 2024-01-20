Правительство РФ создаст программу приведения в порядок ЖКХ

В этом году необходимо создать программу приведения в порядок ЖКХ. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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