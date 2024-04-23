В Белом доме заявили, что ситуация на Украине складывается не в пользу Киева

Известия/Алексей Агарышев Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в других регионах, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.