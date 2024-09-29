В Банке России на Фонтанке рассказали об истории денег и защите от мошенников

Там прошел День открытых дверей Как появился Государственный банк и чем он занимается сейчас, какие коллекции хранятся в его музее и как распознать подделку – об этом и многом другом посетителям Дня открытых дверей рассказали на экскурсиях, квестах и лекциях, которые прошли в эту субботу в Северо-Западном главном управлении (СЗГУ) Банка России.