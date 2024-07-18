Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    в правоохранительных органах требуется генеральная уборка от всей черноты....."За что воюют наш...
  • Виктор Гайдуков
    Глупость, она ведь никогда до добра не приводит. Кому-то очень надо, чтобы мы начали самосуды, а потом и гражданскую ..."За что воюют наш...
  • Александр Третьяк
    Мигрантов не только завозят ,но еще и гражданство раздают."Марш Пригожина" ...

«Культурное» дело Кибовского, подробности

«Культурное» дело Кибовского, подробности

Вечером 17 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал советника аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры, бывшего руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх