Покушение на Трампа. Реконструкция западных СМИ

Западных журналистов не перестаёт волновать тема покушения на Дональда Трампа. При этом, пытаясь разобраться в произошедшем, они демонстрируют чудеса дотошности и обстоятельности, которых даже близко не демонстрировали в деле подрывов «Северных потоков».