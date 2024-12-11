CBS: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию

Победивший на ноябрьских выборах президента США республиканец Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года, пишет телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии