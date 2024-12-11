Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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CBS: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию

CBS: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию

Победивший на ноябрьских выборах президента США республиканец Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года, пишет телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

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