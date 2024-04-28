Глава Перми посетил Кировский район

Подобные визиты главы Перми будут продолжаться и в дальнейшем.Поездка главы Перми Эдуарда Соснина в Кировский район началась с посещения компании «ЭЛКА-Кабель», производящей инновационную кабельную продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии