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Царьград

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Глава Перми посетил Кировский район

Глава Перми посетил Кировский район

Подобные визиты главы Перми будут продолжаться и в дальнейшем.Поездка главы Перми Эдуарда Соснина в Кировский район началась с посещения компании «ЭЛКА-Кабель», производящей инновационную кабельную продукцию.

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