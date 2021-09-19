Любители историиБизнес и финансы«Гамбургер» товарища Микояна Тёплым летним вечером 1936 года народный комиссар пищевой промышленности Анастас Микоян собирался в отпуск.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАДИМИР ЧЕХОВБрали лучшееКотищевНе важно. кто чего придумал, важно на государственном уровне придерживаться ГОСТам.Яков1 БлюмкинВ СССР не ГОСТы были самым важным документом, а ПЛАН. Самое главное! Это премии, знамена, продвижение по службе. Если с сырьем, с мясом, молоком, мукой нужного качества были проблемы, ГОСТы частенько и нарушались. А с контролирующими качество структурами всегда договориться можно. Да и обком, в случае чего, надавит. Им отстающие предприятия ни к чему. А для номенклатуры, господствующего класса, Марксу неведомого, были спеццехи, свои хозяйства, спецбуфеты и спецраспределители. И при стабильном дефиците кто там с качеством разбираться станет. Скорее занять очередь и чтобы хватило. Кто помнит: "За мной просили не занимать"?Так что все эти стенания о высоком качестве колбас и сметаны, скорее всего, ностальгия по молодости. Когда девушки уступали не только место в автобусе.КотищевДа знаю я, не зря там пожил, просто поначалу пока химии не было все и было вкусно но мало, а потом понеслось поехало.Яков1 БлюмкинДа была химия! И еще какая! А вкусно было потому что сравнивать было не с чем. Мое детство пришлось на войну и первые послевоенные годы. Самым желанным лакомством были конфеты "подушечки" и подсолнечный жмых. Ничего вкуснее мы не знали. А про "без химии" прочтите это. История, приключившаяся с советским ученым Сергеем Лопатниковым. Когда он был аспирантом, подрабатывал в журнале "Наука и жизнь", - завотделом физики и математики уходил летом в отпуск, и Лопатников его замещал. Однажды заместитель главного редактора Рада Аджубей (кстати, дочь Хрущева), вызвала и.о. завотделом физики к себе и велела подготовить материал о великих успехах социалистической экономики и науки - небольшую подборку, демонстрирующую экономические связи СССР с развитыми странами Запада. Дело в том, что приближался очередной международный саммит, и Союзу нужно было продемонстрировать хоть какие-то успехи. Воодушевленный Сергей направился в Комитет по науке и технике при Совмине за материалом. Его принял академик Владимир Кириллин, внимательно выслушал и распорядился выдать всю необходимую информацию. Парню выделили отдельный кабинет, и он погрузился в чтение бумажных кип - отчетов, договоров, переписки. Уже довольно скоро и.о. почувствовал, что задание, оказывается, не такое легкое, как ему показалось вначале. Он легко находил все, что закупал СССР - зерно, одежду, оборудование, но никак не мог найти хоть что-нибудь, что поставлялось красной империей развитому миру. Кроме нефти, разумеется. Но не напишешь же одну только нефть - позор получится! Наконец через несколько дней работы старательному парню удалось найти нечто несырьевое, что СССР поставил в Европу -коммунисты передали во Францию огромный пресс весом в 22 тысячи тонн и несколько станков в Великобританию. Сергей вздохнул с облегчением - две позиции нашел! И в этот момент ему в глаза бросился документ, из которого следовало, что СССР закупает за границей не только станки для своих заводов и еду для своих людей, но и навоз. Голландия поставляла в СССР ежегодно 100 тысяч тонн этого удобрения. Что такое 100 тыс. т? Это, как прикинул Сергей, четыре или пять больших грузовых кораблей. Картина сухогрузов, доверху груженых навозом, так подействовала на аспиранта, что в обед он улучил момент и подошел к высокому чиновнику Госкомитета по науке и технике и спросил, зачем СССР покупает в Европе навоз, своего дерьма, что ли, мало? В ответ на это чиновник, успевший слегка сдружиться с парнем, спокойно взглянул на него и дал ответ, который Сергею запомнился на всю жизнь: - Понимаете, Сергей Леонидович, у нас и навоз - говно. А это навоз идет в хозяйства, которые обеспечивают своей продукцией партийную и хозяйственную элиту.MFMila FinneyКакая реклама по ТВ в 1936 г.?!!! И если все иностранцы, включая американцев, всегда восхищались вкусом советского мороженого (по сравнению со своим), то как оно по качеству может быть американским?MFMila FinneyА американский хлеб?! Автор его ел когда-нибудь? Сами американцы признают, что русский хлеб (советских технологий) вкуснее американского, хоть и испеченного на американской технике. Рецептура, вкусовые качества ингредиентов, а не техника, создают конечный продукт. А городскими французские булочки стали называть при Хрущеве.Яков1 БлюмкинХлеб "Орловский" с добавлением патоки кто пробовал? Неделю не черствел. А вкусный какой был! США вообще свой кухней не славятся. Не французская, не грузинская и не русская, чай. Но вот технологиями своими и техникой - да. О ней и речь.Николай КурАнастас был человек Дела и достоин уважения. Но даже и его в то время неумные бюрократы-коммунисты упрекали на тему "тебе колбаса дороже коммунизма"Комментировать
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