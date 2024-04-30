Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Все говорят, что в Америке жить хорошо. Тётка Инфляция поверила. Приехала погостить. Теперь её не выгонишь…

Все говорят, что в Америке жить хорошо. Тётка Инфляция поверила. Приехала погостить. Теперь её не выгонишь…

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Всё, что готовили для России американцы сегодня им возвращает на блюдечке с голубой каёмочкой разудалый парень Бумеранг! Штаты готовили россиянам инфляцию, с которой мы не смогли бы справиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх