Все говорят, что в Америке жить хорошо. Тётка Инфляция поверила. Приехала погостить. Теперь её не выгонишь…

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Всё, что готовили для России американцы сегодня им возвращает на блюдечке с голубой каёмочкой разудалый парень Бумеранг! Штаты готовили россиянам инфляцию, с которой мы не смогли бы справиться.
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