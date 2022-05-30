Путин поменял свой главный план на 180 градусов — Хазин

Если ещё несколько лет назад президент России Владимир Путин брал курс на борьбу с внутренними врагами и внутренней угрозой, то теперь он очевидным образом решил сначала покончиться с поползновениями на суверенитет и независимость страны снаружи.
Если ещё несколько лет назад президент России Владимир Путин брал курс на борьбу с внутренними врагами и внутренней угрозой, то теперь он очевидным образом решил сначала покончиться с поползновениями на суверенитет и независимость страны снаружи.
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