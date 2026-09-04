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Европарламентарий Де Мази призвал Германию к диалогу с Россией

Европарламентарий Де Мази призвал Германию к диалогу с Россией

Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Фабио Де Мази призвал власти Германии разорвать «спираль эскалации» в отношениях с Россией и наладить каналы для диалога.

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