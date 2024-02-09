Январь 2024 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха в прошлом месяце оказалась на 1,52 градуса выше средних температур периода 1850 —1900 годов и на 0,64 градуса выше среднего показателя с 1991-го по 2020.
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