Бессмертный полк в Салехарде

Истории героев своей семьи рассказывают салехардцы. #ГодГероевСалехард #ГодГероев89 #ГОД_ЗАЩИТНИКА_ОТЕЧЕСТВА_2025 #Победа80 Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии