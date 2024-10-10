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Число погибших при ударах ВВС Израиля по Бейруту увеличилось до 22

Число погибших в результате ударов по двум зданиям в центре ливанской столицы Бейрута, которые были нанесены ВВС Израиля, увеличилось до 22, еще 117 пострадали, сообщает пресс-служба Минздрава Ливана в соцсети Facebook*.

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