Число погибших при ударах ВВС Израиля по Бейруту увеличилось до 22

Число погибших в результате ударов по двум зданиям в центре ливанской столицы Бейрута, которые были нанесены ВВС Израиля, увеличилось до 22, еще 117 пострадали, сообщает пресс-служба Минздрава Ливана в соцсети Facebook*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии