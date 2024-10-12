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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта ЛНР об отмене ледового шоу Навки: «Безопасность для нас на первом месте»

В конце 2022 года компания олимпийской чемпионки по танцам на льду выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение мюзикла «Руслан и Людмила» в Луганске.

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