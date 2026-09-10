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Регионы России

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«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» в овертайме

«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» в овертайме

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в овертайме выиграл у череповецкой «Северстали» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедшем в Ярославле.

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