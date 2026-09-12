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FiNE NEWS

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Во второй раз за месяц произошли взрывы на складах боеприпасов в Болгарии

На складах боеприпасов оружейного завода EMCO в Габровской области Болгарии произошёл пожар, который затем перекинулся на два соседних объекта.

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