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Мы соседи по планете

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5 «бабушкиных» методов лечения, которые на самом деле опасны для здоровья

5 «бабушкиных» методов лечения, которые на самом деле опасны для здоровья

Еще с детства мы привыкли, что любая болячка лечится ударными дозами лука и чеснока, горячим чаем с лимоном, малиновым вареньем и вареной картошкой в мундире, над которой нужно усердно дышать.

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