В МЧС опровергли слухи об остановке котельной в Сретенске

В региональном управлении МЧС опровергли сообщение об остановке котельной в Сретенске.Ранее в различных мессенджерах стала распространяться информация о том, что на котельной, питающей микрорайон «Восточный» в Сретенске, произошел пожар первого котла, в результате чего была нарушена подача тепла.
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