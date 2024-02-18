В МЧС опровергли слухи об остановке котельной в Сретенске

В региональном управлении МЧС опровергли сообщение об остановке котельной в Сретенске.Ранее в различных мессенджерах стала распространяться информация о том, что на котельной, питающей микрорайон «Восточный» в Сретенске, произошел пожар первого котла, в результате чего была нарушена подача тепла.