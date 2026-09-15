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Овечкин хочет выиграть 2-й Кубок Стэнли: «Поэтому я и подписал контракт. Если у «Вашингтона» коллектив будет как кулак и попадем в плей-офф, все остальное мы сделаем»

Нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин изъявил желание выиграть второй Кубок Стэнли .  Первый трофей Овечкин завоевал в 2018 году.

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