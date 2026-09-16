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Царьград

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Водительские права появятся в «Цифровом ID» уже осенью

Водительские права появятся в «Цифровом ID» уже осенью

Уже этой осенью у жителей страны появится возможность показывать водительское удостоверение через «Цифровой ID» — специальный сервис, встроенный в национальный мессенджер Max.

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