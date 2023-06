Джастин Ройланд не участвует в High On Life: High on Knife, несмотря на оправдательный приговорДжастин Ройланд, автор мультсериала “Рик и Морти”, а также шутера от первого лица High on Life, не был включен в работу над High on Knife, первого DLC, анонсированного во время Xbox Games Showcase Extended.