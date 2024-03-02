Антон Бабиков: «Немного приболел перед Спартакиадой, пока мощность не держу. Но это можно исправить, и я исправлю»

– Последний круг в спринте – самый сложный в сезоне? – Не сказал бы, что он был сложным. Тяжело – когда ты функционально умираешь, а тут было чувство будто голоден: функциональной легко, но мощность теряешь.
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