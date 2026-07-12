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Регионы России

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В Чили автомобиль на ярмарке сбил шесть человек

В Чили автомобиль на ярмарке сбил шесть человек

Согласно свидетельствам очевидцев, водитель транспортного средства не справился с управлением после предварительного столкновения и выехал на торговые ряды, где располагались палатки с продавцами и покупателями.

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