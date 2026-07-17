В партии с 15-ти лет: назван следующий премьер Британии Энди Бернхэм официально стал лидером Лейбористской партии в ходе проведения специального мини-съезда или п.
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В партии с 15-ти лет: назван следующий премьер Британии Энди Бернхэм официально стал лидером Лейбористской партии в ходе проведения специального мини-съезда или п.
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