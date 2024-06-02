Актёры, которые недавно были главными лицами ТВ и кино, а потом куда-то пропали

Время летит с бешеной скоростью. Еще недавно мы удивлялись двухуровневой квартире продавца обуви Гены Букина и крутились перед зеркалом вместе с симпатичной девчонкой из популярного музыкального клипа, а сейчас вдруг задумались, что давно не видели этих актеров на экранах.