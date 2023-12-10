Коротко по развитию ситуации с воссоединением Западной Гайаны с Венесуэлой.1. Регион официально включен в состав Венесуэлы в качестве 24 штата.
24-й штат
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Коротко по развитию ситуации с воссоединением Западной Гайаны с Венесуэлой.1. Регион официально включен в состав Венесуэлы в качестве 24 штата.
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