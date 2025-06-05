Пенсионер заживо сгорел в собственном доме в Приморье

72-летний житель Арсеньева сгорел в собственном доме в ночь с 4 на 5 июня. Предварительной причиной трагического пожара оказалась неосторожность при курении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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