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Что такое сила тяжести?

Что такое сила тяжести?

Вместе с Тимми и Мозго узнаем, почему все падает вниз, а не улетает в космос. Почему мяч падает на пол, а не улетает к потолку? Почему яблоко с дерева всегда летит вниз, а не в сторону? Эти вопросы рано или поздно слышат все родители.

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