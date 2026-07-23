Что такое сила тяжести?

Вместе с Тимми и Мозго узнаем, почему все падает вниз, а не улетает в космос. Почему мяч падает на пол, а не улетает к потолку? Почему яблоко с дерева всегда летит вниз, а не в сторону? Эти вопросы рано или поздно слышат все родители.