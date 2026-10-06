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Музыка вокруг нас: краткая история пространственного звука от Возрождения до Джона Лютера Адамса

Музыка вокруг нас: краткая история пространственного звука от Возрождения до Джона Лютера Адамса

В «Гараже» 8 октября впервые в России исполнят «Песни святого ветра» — сочинение без слов, в котором четыре хора подражают птицам и ветру.

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