В районе Клещеевки ВКС России помогает пехоте сдержать контратаки ВСУ.Подразделения ВСУ попали под мощный авиационный удар русских войск.
Русские асы разбомбили боевиков под Клещеевкой: Подробности боя
Комментарии
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Grandad
Почему русские, а не российские?
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17 час.
Уя
Уфимцев я
Потому что в обиход это словечко "российские" введено в правление Ельцыным, под давлением нерусских алигархов... А товарищ Сталин, несмотря на кровь свою грузинскую, был самым русским правителем России... пардон, Советского Союза.
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15 час.
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