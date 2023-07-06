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Русские асы разбомбили боевиков под Клещеевкой: Подробности боя

Русские асы разбомбили боевиков под Клещеевкой: Подробности боя

В районе Клещеевки ВКС России помогает пехоте сдержать контратаки ВСУ.Подразделения ВСУ попали под мощный авиационный удар русских войск.

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Комментарии
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Grandad
Почему русские, а не российские?
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17 час.
Уя
Уфимцев я
Потому что в обиход это словечко &quot;российские&quot; введено в правление Ельцыным, под давлением нерусских алигархов...  А товарищ Сталин, несмотря на кровь свою грузинскую, был самым русским правителем  России... пардон, Советского Союза.
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15 час.

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