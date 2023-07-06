Русские асы разбомбили боевиков под Клещеевкой: Подробности боя

Уя

Уфимцев я

Потому что в обиход это словечко "российские" введено в правление Ельцыным, под давлением нерусских алигархов... А товарищ Сталин, несмотря на кровь свою грузинскую, был самым русским правителем России... пардон, Советского Союза.