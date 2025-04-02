Сербия справилась самостоятельно – Вучич об итогах Второй мировой войны Евгения КомароваОбщаясь с блогером Марио, Александр Вучич отметил, что во Вторую мировую войну Сербия самостоятельно освободилась от нацистов.
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