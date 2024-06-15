12 случаев, когда кинодеятели знатно напортачили, показав беременность и роды

Бывает, что сюжет кино строится вокруг беременности и родов героини. Однако далеко не всегда эти моменты выглядят на экране достоверно: то женщина находится в положении годами, то умудряется произвести малыша на свет буквально за считаные минуты.
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