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DeepSeek Pauses Fundraising After Founder's Remarks Leaked

DeepSeek Pauses Fundraising After Founder's Remarks Leaked

DeepSeek Pauses Fundraising After Founder's Remarks Leaked Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, Chinese artificial intelligence (AI) startup DeepSeek has paused a second fundraising round after founder Liang Wenfeng’s remarks at a conference circulated online, including a statement that the company could obtain some processors he described as “noncompliant.

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