DeepSeek Pauses Fundraising After Founder's Remarks Leaked Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, Chinese artificial intelligence (AI) startup DeepSeek has paused a second fundraising round after founder Liang Wenfeng’s remarks at a conference circulated online, including a statement that the company could obtain some processors he described as “noncompliant.
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