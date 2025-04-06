Пушков прокомментировал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу

Пушков назвал попытку Конгресса США объявить импичмент Трампу обреченной затеейГлава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков прокомментировал намерение Конгресса США объявить импичмент президенту Дональду Трампу.
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