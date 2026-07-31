В Севастополе отражена атака: сбиты семь дронов ВСУ

Ночью 1 августа Севастополь стал ареной отражения атаки украинских беспилотников. По словам губернатора города Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны (ПВО) совместно с мобильными огневыми группами уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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