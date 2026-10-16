Президент США Дональд Трамп очень зол на Киев. И его ярость только разгорается. Намедни в интервью он обвинил украинцев в том, что США при его предшественнике Джо Байдене передали им много ракет, а те их… продали на чёрном рынке.
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