Девушка Тимати и мать его младшей дочери Валентина Иванова показала, какой подарок от него получила на своё 33-летие: в соцсетях она опубликовала видео с автомобилем Mercedes-AMG G 63 (Гелендваген) в эксклюзивном заводском бордовом оттенке и написала: "Мальчик дарит iPhone 18 в цвете Бургунди, мужчина — дарит машину".