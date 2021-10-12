МИД Ирана: связи Тегерана и Баку не должны быть затронуты шумихой в СМИ

11 октября министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что пропаганда в средствах массовой информации не должна оказывать негативного влияния на отношения Баку-Тегеран, отметив, что его азербайджанский коллега имеет возможность посетить Иран.