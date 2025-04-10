ЗБТ Where Winds Meet на PS5 и ПК стартует 16 мая — смотрим системные требования

ЗБТ Where Winds Meet на PS5 и ПК стартует 16 мая — смотрим системные требованияРазработчики экшена Where Winds Meet из Everstone Studio сообщили о том, что глобальная версия проекта будет доступна в рамках закрытого бета-тестирования с 16 по 19 мая текущего года.