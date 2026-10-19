Доцент кафедры всемирных исследований университета южной Флориды Роб Меллен заявил РИА Новости, что администрация американского президента Дональда Трампа не сможет без дополнительного решения конгресса применить новый закон об антироссийских санкциях, когда истечет указанный в нем крайний срок.
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