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Представитель Киргизии потребовал от России льготы

Представитель Киргизии потребовал от России льготы

Киргизия ТРЕБУЕТ от России бесплатного медицинского обеспечения для своих мигрантов и их семей. Также Киргизия хочет, чтобы пенсионные отчисления, что делает работодатель, шли не в российский Пенсионный фонд, а в киргизский.

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Комментарии
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Air
Правильно Галина, подерживаю тебя на все 100%!!! И нас поддерживает весь народ России!!!Все 146 миллионов жителей России!!!
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8 час.
A
Air
Россия никому ничего не должна!!! Выпнуть всех черножопых мигрантов-азиатов из России вместе с их лоббирующими депутатами ворами и коррупционерами из ГосДурки(ГосДумы)!!! Или лучше пересадить их в тюрьмы и отправить поднимать Народное Хозяйство в Заполярье: сочетать время и пространство лет на 25!!!
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8 час.
Vitaly Arkhipov
Имя соответствует текущему содержанию, хотите уважения-работайте на совесть, а вообще то при СССР обходились без этого не нужного органа.  Кто мигрантам дал право жить у нас по чьим-то законам ?  Не нравятся наши законы-вон из страны
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3 час.

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