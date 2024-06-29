Представитель Киргизии потребовал от России льготы

Air Правильно Галина, подерживаю тебя на все 100%!!! И нас поддерживает весь народ России!!!Все 146 миллионов жителей России!!!

A Air Россия никому ничего не должна!!! Выпнуть всех черножопых мигрантов-азиатов из России вместе с их лоббирующими депутатами ворами и коррупционерами из ГосДурки(ГосДумы)!!! Или лучше пересадить их в тюрьмы и отправить поднимать Народное Хозяйство в Заполярье: сочетать время и пространство лет на 25!!!