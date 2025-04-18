Появились подробности доставки частицы Благодатного огня в Петербург. Лампада прибудет уже после Пасхального богослужения.
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Появились подробности доставки частицы Благодатного огня в Петербург. Лампада прибудет уже после Пасхального богослужения.